Рецепты первых блюд 26

Суп "Гамбо" Суп "Гамбо" - блюдо американской кухни. Этот рецепт - один из вариантов густого, сытного супа "Гамбо" - на курином бульоне, с морепродуктами и морской рыбой, с овощами, специями, обязательно с рисом.