Первоочередные цели для российских снайперов: составлен список главарей иностранных наемников ВСУ Ирэн ОрлонскаяНедавно снайперы из различных подразделений Вооруженных сил России поделились интересной информацией о своей работе.
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