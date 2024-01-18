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Первоочередные цели для российских снайперов: составлен список главарей иностранных наемников ВСУ

Первоочередные цели для российских снайперов: составлен список главарей иностранных наемников ВСУ

Первоочередные цели для российских снайперов: составлен список главарей иностранных наемников ВСУ Ирэн ОрлонскаяНедавно снайперы из различных подразделений Вооруженных сил России поделились интересной информацией о своей работе.

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