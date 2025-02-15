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Фигурист Дмитрий Соловьев сделал предложение руки и сердца Дине Авериной

Фигурист Дмитрий Соловьев сделал предложение руки и сердца Дине Авериной

Фигурист Дмитрий Соловьев 14 февраля сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной – 18-кратной чемпионке мира в художественной гимнастике Дине Авериной, об этом спортсмен написал в социальных сетях.

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