Фигурист Дмитрий Соловьев сделал предложение руки и сердца Дине Авериной

Фигурист Дмитрий Соловьев 14 февраля сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной – 18-кратной чемпионке мира в художественной гимнастике Дине Авериной, об этом спортсмен написал в социальных сетях.
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