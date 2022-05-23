Бандитское «единство» Запада: мифы и реальность

Знаете почему могучий (без преувеличения даже сейчас ещё могучий, не говоря уже о 2014, 2008 или тем более 2004 годах) Запад ничего не может сделать России? Почему Москва не боится объединения в составе НАТО десятков стран, способных поставить под ружьё больше людей, чем в России живёт и вооружить их самым современным оружием? Почему санкции ЕС регулярно проваливаются, а контрсанкции России эффективно работают? Наконец, почему западные пропагандисты, как бы эффективно они ни работали, сколько бы денег не тратилось на их рекламу, как бы ни ограничивали возможности наших СМИ, под какими бы личинами «патриотов России» ни прятались сторонники войны со всеми по любому поводу «до последнего россиянина», тотальных мобилизаций всего подряд (от населения, до экономики) и огосударствления всего, что шевелится — почему все они всегда проигрывают? Нет, не потому, что мы такие умные.