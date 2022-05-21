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Зеленский надеется обменять боевиков с "Азовстали"

Зеленский надеется обменять боевиков с "Азовстали"

Украинский президент Владимир Зеленский в интервью национальным СМИ заявил, что различные подразделения ВСУ сейчас насчитывают до 700 тысяч человек, в то время как в начале российской спецоперации численность армии не превышала 120 тысяч военных.

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