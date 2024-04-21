Темы дня
Все новостиВсе темы дня
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Темы дня

125 757 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр яросв
    Европа уже давно объявила нам войну, просто не до всех это доходит сразу.ЕВРОПА ОБЪЯВИЛА Р...
  • Людмила Свириденко
    Мы активно проваливается в лихие 90-е. О каком приросте населения может идти речь, если русских уничтожает кто хочет ...Причина непотопля...
  • No Name
    Эти говнюки любую пакость готовы оправдать. Женщина не так одета 🤐. Подрочил бы он у себя на родине, быстро бы управ...«Живая пассажирка...

Почему не стоит жалеть о почти украденных российских активах

Почему не стоит жалеть о почти украденных российских активах

Жалеть наших замороженных и уже почти украденных активов не надо. Вот совсем не надо. Забудьте о них.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр
А в чём виновата Набиуллина? С деньгами в России хорошо.За западных жуликов наш ЦБ не отвечает.
Ответить
29 мин.
Ингерман Ланская
Я не очень силен в экономике - вот  на этом мог бы и закончить своё выступление
Ответить
14 мин.
YYYYYYY XXXXXXX
Рубли печатают в зависимости от поступления валюты, а не от отправки её на запад.Не надо врагов оправдывать...
Ответить
14 мин.

Картина дня

наверх