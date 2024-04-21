Жалеть наших замороженных и уже почти украденных активов не надо. Вот совсем не надо. Забудьте о них.
Почему не стоит жалеть о почти украденных российских активах
Комментарии
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Александр
А в чём виновата Набиуллина? С деньгами в России хорошо.За западных жуликов наш ЦБ не отвечает.
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29 мин.
Ингерман Ланская
Я не очень силен в экономике - вот на этом мог бы и закончить своё выступление
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14 мин.
YYYYYYY XXXXXXX
Рубли печатают в зависимости от поступления валюты, а не от отправки её на запад.Не надо врагов оправдывать...
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14 мин.
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