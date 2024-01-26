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«Жигулевская миля» ждет зрителей и гостей

«Жигулевская миля» ждет зрителей и гостей

Сергей Мальцев – основатель и организатор фестивалей скорости «Байкальская миля», «Балтийская миля» и «Жигулёвская миля»: «Отметив в прошлом году пятилетие зимнего фестиваля скорости, мы еще и подумать не могли, что следующее наше большое мероприятие пройдет на Жигулёвском море.

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