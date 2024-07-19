Newsmax: Байден снимет свою кандидатуру, но не поддержит Харрис

СМИ заявляет, что решение будет озвучено на съезде демократов. Президент США Джо Байден не только намерен снять свою кандидатуру на пост президента США, но и не будет поддерживать в гонке за кресло вице-президента Камалу Харрис.
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