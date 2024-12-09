Непал: Инициатива Китая «Один пояс, один путь» имеет большое значение

Непал и Китай заключили 9 или 10 важных соглашений о совместном строительстве инициативы «Один пояс, один путь», целью которой является реализация совместной собственности и совместного развития в нескольких странах, заявил недавно премьер-министр Непала Кхадга Прасад Шарма Оли в интервью China Media Group во время своего визита в Китай, пишет romanian.