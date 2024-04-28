Фантастическая короткометражка «Тысяча Солнц»: эпизод 2, «Красная планета» (рус)

Короткометражку «Тысяча Солнц» хвалят за хорошую игру актеров и качественную графику. Авторы короткометражки говорят, что так они видят будущее человечества, которая предопределена действиями сегодняшнего мира.
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