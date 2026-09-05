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Сотрудникам пожарно-спасательной части ЮЗАО прочитали лекцию о здоровье сердца

Сотрудникам пожарно-спасательной части ЮЗАО прочитали лекцию о здоровье сердца

В 38-й пожарно-спасательной части ЮЗАО прошла лекция о профилактике сердечно-сосудистых заболеваний для сотрудников МЧС Москвы.

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