Правительство РФ продлило упрощенную регистрацию противовирусных лекарств до 2025 года

Правительство РФ продлило упрощенный порядок регистрации противовирусных препаратов до 2025 года. Об этом говорится в соответствующем постановлении Кабмина РФ от 7 ноября, опубликованном 9 ноября на официальном интернет-портале правовой информации.
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