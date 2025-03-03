Камни Долины Смерти весом по 300 кг двигаются сами по себе. Теперь ученые знают причину

ГИ

Геннадий Исаков

В заглавии: "Теперь ученые знают причину (движения камней)". Автор, так где причина, почему они двигаются? У нас лежат камни на ровном асфальте, и тоже есть дожди и лед, и даже ветер, но почему-то у нас они не двигаются. Какую причину теперь знают ученые?