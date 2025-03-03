Палеобиолог Ричард Норрис уверяет, что раскрыл тайну движущихся камней в Долине Смерти. Долгое время оставалось загадкой, как тяжелые валуны весом по 350 кг, самостоятельно пересекают всю пустыню, оставляя за собой длинные следы.
Камни Долины Смерти весом по 300 кг двигаются сами по себе. Теперь ученые знают причину
Комментарии
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ND
Nik Dom
А почему они двигаются?
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23 час.
ГИ
Геннадий Исаков
В заглавии: "Теперь ученые знают причину (движения камней)". Автор, так где причина, почему они двигаются? У нас лежат камни на ровном асфальте, и тоже есть дожди и лед, и даже ветер, но почему-то у нас они не двигаются. Какую причину теперь знают ученые?
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23 час.
ЛЦ
Леонид Цымбал
На снимке с верху видно, что двигаются они синхронно по льду, или глине... подталкивает их ветер, а что ещё? Ветер меняется и вектор движения у всех камней меняется
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16 час.
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