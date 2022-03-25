Popcaketv

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Все рушится: Агата Муцениеце в очередной раз намекнула, что сошлась с Павлом Прилучным

Все рушится: Агата Муцениеце в очередной раз намекнула, что сошлась с Павлом Прилучным

Агата Муцениеце в 2020 году развелась с Павлом Прилучным. Они воспитывают двух общих детей. Сразу после того, как пара распалась, Павел закрутил роман с Мирославой Карпович.

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