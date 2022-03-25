Все рушится: Агата Муцениеце в очередной раз намекнула, что сошлась с Павлом Прилучным

Агата Муцениеце в 2020 году развелась с Павлом Прилучным. Они воспитывают двух общих детей. Сразу после того, как пара распалась, Павел закрутил роман с Мирославой Карпович.
Популярные статьи
- Поплавская о тех, кто перестал с ней общаться из-за политических взглядов: «Живут на наворованные деньги и брызжут слюной, глядя на работающих россиян»
- Лобода в истерике из-за попадания в нежелательный список звезд Украины: «Мне плевать на ваши списки!»
- Стало известно, где на самом деле находится Вера Брежнева
Свежие комментарии