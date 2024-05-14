СКР назвал причину ареста начальника управления кадров Минобороны Кузнецова

Он подозревается в получении взятки в особо крупном размере. Следственный комитет РФ подтвердил информацию СМИ о задержании начальника управления кадров Минобороны РФ Юрия Кузнецова, а также привел подробности произошедшего.
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