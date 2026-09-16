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Культурология.рф

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История и археология: Пророчества Парацельса о России: что это, подлинное откровение или искусная мистификация 20 века, и какие предсказания сбылись

История и археология: Пророчества Парацельса о России: что это, подлинное откровение или искусная мистификация 20 века, и какие предсказания сбылись

К средневековому врачу Парацельсу современники относились по-разному. Одни считали его гением. Ведь он сумел предвосхитить открытия в медицине на много веков вперёд.

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