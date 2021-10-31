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В Томской области полицейские оказали помощь при возникновения пожара в одном из дворов

В Томской области полицейские оказали помощь при возникновения пожара в одном из дворов

27 октября 2021 года около 00 часов 30 минут в Томском районе в ходе несения службы старший лейтенант полиции Александр Балакин и лейтенант полиции Алексей Танасийчук заметили возгорание надворных построек в одном из дворов дома по улице Фабричной села Тахтамышево.

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