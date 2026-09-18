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Военное обозрение

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Индия не откажется от российской нефти, несмотря на закон «об адских санкциях»

Индия не откажется от российской нефти, несмотря на закон «об адских санкциях»

Китай тоже не будет отказываться от поставок нефти из России.

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