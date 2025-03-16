«Будет полный хаос». Глава Racing Bulls – о дожде на Гран При Австралии

«Будет полный хаос». Глава Racing Bulls – о дожде на Гран При АвстралииGetty Images / Red Bull Content PoolРуководитель команды Racing Bulls Лоран Мекис опасается, что дождь превратит первую гонку Формулы 1 2025 года в хаос.
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