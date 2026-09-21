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Собянин сообщил об уничтожении 450 беспилотников на подлете к Москве

Собянин сообщил об уничтожении 450 беспилотников на подлете к Москве

Москва подверглась самой массированной атаке беспилотников, сообщил Сергей Собянин. По его словам, на подлете к столице уничтожили 450 дронов, несколько аппаратов достигли МНПЗ, еще один попал в жилой дом.

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