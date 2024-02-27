Эксперты Уполномоченного предлагают ввести отдельные составы суда для рассмотрения антимонопольных дел

Об этом в ходе круглого стола на тему «Проблемы бизнеса в сфере антимонопольного законодательства», организованного аппаратом Уполномоченного при Президенте России по защите прав предпринимателей, сообщила руководитель аппарата общественного омбудсмена по антимонопольному законодательству Оксана Токарева.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии