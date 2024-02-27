Эксперты Уполномоченного предлагают ввести отдельные составы суда для рассмотрения антимонопольных дел

Об этом в ходе круглого стола на тему «Проблемы бизнеса в сфере антимонопольного законодательства», организованного аппаратом Уполномоченного при Президенте России по защите прав предпринимателей, сообщила руководитель аппарата общественного омбудсмена по антимонопольному законодательству Оксана Токарева.