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30 мемов про общественный транспорт: узнаешь себя — ставь лайк

30 мемов про общественный транспорт: узнаешь себя — ставь лайк

Праздник на улице пешеходов, велосипедистов и, чего греха таить, самокатчиков: 22 сентября отмечается Всемирный день без автомобиля.

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