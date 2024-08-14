Тактика России в украинском конфликте заключается в том числе в факторе, что Великобритания позволила Вооруженным силам Украины (ВСУ) наносить удары крылатыми ракетами Storm Shadow исключительно в границах «международно признанной» территории Украины.
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