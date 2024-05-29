Росавиация: Ми-8Т вынужденно сел в Мурманской области из-за отказа двигателей Вертолёт Ми-8Т авиакомпании «Мурманавиа» совершил экстренную посадку в Мурманской области в связи с отказом двигателей, подтвердили в Росавиации.
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