Элитные части боевиков истребляются в Курской области, а атаку ВСУ на атомные объекты РФ связали с Британией: Карта специальной военной операции на Украине на 18 августа 2024 года Юлия СоколоваМинобороны России сообщило о пресечении попытки атаки украинских вооруженных сил на Белгородскую область.