Элитные части боевиков истребляются в Курской области, а атаку ВСУ на атомные объекты РФ связали с Британией: Карта специальной военной операции на Украине на 18 августа 2024 года Юлия СоколоваМинобороны России сообщило о пресечении попытки атаки украинских вооруженных сил на Белгородскую область.
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