Боец ВС РФ «Дикий» рассказал, как усмирил из пулемета снайпера ВСУ

В зоне СВО возродились пулеметы Первой мировой Максима. На Украине их активно используют для противодействия беспилотникам, а российские бойцы применяют этот редкий вид оружия для уничтожения вражеских снайперов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии