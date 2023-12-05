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Боец ВС РФ «Дикий» рассказал, как усмирил из пулемета снайпера ВСУ

В зоне СВО возродились пулеметы Первой мировой Максима. На Украине их активно используют для противодействия беспилотникам, а российские бойцы применяют этот редкий вид оружия для уничтожения вражеских снайперов.

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