Бесполезен в современном бою. Танкисты ВСУ оценили американский Abrams

Украинские экипажи доставленных из США танков ""Абрамс" рассказали CNN о целой серии недостатков и изъянов этой машины, поставив под сомнение их полезность и ценность в постоянно меняющихся условиях боевой обстановки.
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