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Бесполезен в современном бою. Танкисты ВСУ оценили американский Abrams

Бесполезен в современном бою. Танкисты ВСУ оценили американский Abrams

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