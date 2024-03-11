Какие перспективы открывает перед ВС и ВКС РФ межвидовой боеприпас УМПБ Д-30СН

Одна из самых интересных и реально обнадеживающих новостей последнего времени с украинских фронтов – это информация о применении ВКС РФ авиационного боеприпаса нового типа, который, предположительно, является межвидомым.
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