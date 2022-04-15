ЦВСНП ГУ МВД России по Саратовской области посетила директор Института изучения детства, семьи и воспитания РАО

В Центре временного содержания несовершеннолетних правонарушителей ГУ МВД России по Саратовской области в рамках рабочего визита в регион побывала Наталья Агре, директор Института изучения детства, семьи и воспитания Российской Академии образования Министерства просвещения РФ, член Общественной палаты РФ.