✔️В честь Дня народного единства лучшим юным активистам Среднего Урала вручили паспорта В преддверии Дня народного единства 80 активистов «Движения Первых» обрели свои первые паспорта.
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✔️В честь Дня народного единства лучшим юным активистам Среднего Урала вручили паспорта В преддверии Дня народного единства 80 активистов «Движения Первых» обрели свои первые паспорта.
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