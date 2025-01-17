После заключения сделки между Израилем и ХАМАС погибли десятки людей

Al Jazeera: после заключения сделки о прекращении огня в Газе погибли 86 человек Не менее 86 палестинцев, в том числе 23 ребенка и 27 женщин, были убиты в результате израильских ударов по сектору Газа с момента объявления о достижении соглашения о прекращении огня между ХАМАС и Израилем, сообщил катарскому телеканалу Al Jazeera представитель гражданской обороны анклава Махмуд Басал.