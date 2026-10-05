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Аргументы и Факты

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Врач Кондальская объяснила причины ухудшения памяти в молодом возрасте

Врач Кондальская объяснила причины ухудшения памяти в молодом возрасте

Врач-терапевт и кардиолог Юлия Кондальская рассказала RT, что ухудшение памяти и концентрации в молодом возрасте чаще связано с образом жизни и функциональными нарушениями, а не с нейродегенеративными заболеваниями.

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