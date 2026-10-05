Врач Кондальская объяснила причины ухудшения памяти в молодом возрасте

Врач-терапевт и кардиолог Юлия Кондальская рассказала RT, что ухудшение памяти и концентрации в молодом возрасте чаще связано с образом жизни и функциональными нарушениями, а не с нейродегенеративными заболеваниями.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Смольянинову назн...
- ГБ Наземная операция...
- ГБ Элите Зеленского ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым