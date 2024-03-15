Более миллиона человек проголосовали в Москве в системе ДЭГ

Горожане активно проявляют свою гражданскую позицию Согласно заявлению Александра Асафова, который является заместителем руководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами президента России в Москве, близко к миллиону человек уже приняли участие в выборах в столице, воспользовавшись возможностью дистанционного электронного голосования.