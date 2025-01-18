Путин провёл встречу с главой НМИЦ эндокринологии Иваном Дедовым

Президент России Владимир Путин провёл встречу с главой Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) эндокринологии главным внештатным эндокринологом Минздрава главным внештатным эндокринологом Минздрава Иваном Дедовым.
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