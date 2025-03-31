Ефимов: В 11 столичных округах построят жилые и деловые кварталы по программе КРТ

Программа комплексного развития территорий (КРТ) стартовала в Москве в 2020 году. С тех пор были утверждены проекты планировок территорий (ППТ) для 40 проектов редевелопмента участков общей площадью свыше 486 гектаров.
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