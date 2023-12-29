За домашний интернет приходится выкладывать заметно больше

Об удорожании распространенной услуги по предоставлению интернета прямо на дому информируют «Известия» со ссылкой на собственный анализ информации на порталах крупнейших провайдеров и отправляемые абонентам сообщения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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