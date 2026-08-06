В России создали первый плазменный двигатель на криптоне — как у спутников Starlink

По словам руководителя проекта, заместителя директора по развитию Научно-исследовательского института прикладной механики и электродинамики МАИ Александра Богатого, установка рассчитана на серийное производство.
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