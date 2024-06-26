Президент Гондураса созвала лидеров стран СЕЛАК на фоне ситуации в Боливии

Global Look Press/XinHua/Zheng Huansong Президент Гондураса Сиомара Кастро объявила, что срочно созывает президентов Сообщества стран Латинской Америки и Карибского бассейна (СЕЛАК) для обсуждения ситуации в Боливии.
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