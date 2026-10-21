Зеленский готов на заморозку конфликта и потерю четверти территорий.Нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский в эфире Fox News заявил, что готов согласиться на мирное соглашение с «заморозкой» по линии соприкосновения, даже если Украина потеряет 25% территории.