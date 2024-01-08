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РЖАКА

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Свежие комментарии

  • Алексей
    Молодость это недостаток,который быстро проходит🤪🤪🤪.Ни о чем не жалею.Ничего повторить ,вернуть не желаю,а время у...Забытая готовальн...
  • Элеонора Коган
    Значит, с дачи всё же сама дозвонилась.Конец  80-х...
  • Элеонора Коган
    Забавно, Коля всё время выключает чайник, а чай?Конец  80-х...

Кто кому нужен

Кто кому нужен

Из кухни донеслись рыдания жены. Мужчина сел рядом с Мотей и Булькой. Собака обнимала свою подружку.

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Zoia Goldshtab
ГОСПОДИ! ПОМОГИ ВСЕМ БЕССЛОВЕСНЫМ И ЛЮБИМЫМ!
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