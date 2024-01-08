Из кухни донеслись рыдания жены. Мужчина сел рядом с Мотей и Булькой. Собака обнимала свою подружку.
Кто кому нужен
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Zoia Goldshtab
ГОСПОДИ! ПОМОГИ ВСЕМ БЕССЛОВЕСНЫМ И ЛЮБИМЫМ!
Ответить
14 час.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Из кухни донеслись рыдания жены. Мужчина сел рядом с Мотей и Булькой. Собака обнимала свою подружку.
Свежие комментарии