Когда задумываешься о том, насколько стремительно человечество движется за пределы привычной земной орбиты, невольно ловишь себя на мысли, что за каждым таким шагом стоит не только мощь ракетных двигателей, но и тихая, кропотливая работа исследователей, инженеров, материаловедов.