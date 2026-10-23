Когда задумываешься о том, насколько стремительно человечество движется за пределы привычной земной орбиты, невольно ловишь себя на мысли, что за каждым таким шагом стоит не только мощь ракетных двигателей, но и тихая, кропотливая работа исследователей, инженеров, материаловедов.
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