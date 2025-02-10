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Разговор Трампа и Путина был "отчаянным": Депутат Чепа рассказал о нюансах беседы

Разговор Трампа и Путина был "отчаянным": Депутат Чепа рассказал о нюансах беседы

В Госдуме назвали "отчаянным" возможный разговор лидеров США и РоссииРанее появилась неподтверждённая информация, что Дональд Трамп и Владимир Путин провели телефонные переговоры, в ходе которых поднимался вопрос разрешения украинского кризиса.

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