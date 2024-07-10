Москва обеспечит все возможные форматы голосования

В Мосгоризбиркоме рассказали о новациях на выборах в столичный парламент Голосование на выборах в Мосгордуму 6-8 сентября будут проводить как в обычном формате, с помощью бумажных бюллетеней на избирательных участках, так и в режиме онлайн.