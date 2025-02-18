Неожиданный шаг Кремля: Лавров и Ушаков вылетают на сложные переговоры в Эр-Рияд Юлия СоколоваСегодня в российских медиа появилась информация о том, кто отправится в Саудовскую Аравию на переговоры с США от России.
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