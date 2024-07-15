Евгений Плющенко, олимпийский чемпион по фигурному катанию, отклонил предложение некоторых чиновников об отказе российским спортсменам от участия на Олимпийских играх во Франции.
Плющенко «послал в космос» депутатов, призвавших его поддержать бойкот Олимпиады
Комментарии
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Е Пронина
бывший фигурист ,кто такой и почему его мнения спрашивают депутаты? его главная задача бабло стричь, присосаться к государственным грантам и получения денсредств, кататься на спорт мероприятия за госсчет, а думе решать государственные задачи) объявить бойкот, и никого не посылать из спортсменов, чтоб их там гнобили, унижали не засчитывали результаты, обнаруживали "допинг", потом отбирая медали)) и не платить в вада мок и тд)организовывать свои игры )) так что плющенко пусть сам в космос летит и к полному забвению и нечего его тупенького пиарить)
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10 час.
ПРОСТО ВАЛЕРИЙ
Всё когда-то заканчивается. Вот и Плющенко кончился. Что и кому будет доказывать спортсмен без флага и гимна своей страны - одному плющенко и известно. Большой спорт давно приказал долго жить. Человек достиг всех возможных высот в спорте, сейчас соревнуются технологии, деньги и фармакопея. Олимпиада для меня не существует, болеть и переживать за бесфлажных и безгимновых "спортсменов" - не собираюсь. Мнение мое личное, никому не навязываю.
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3 час.
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