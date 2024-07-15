Плющенко «послал в космос» депутатов, призвавших его поддержать бойкот Олимпиады

Е Пронина

бывший фигурист ,кто такой и почему его мнения спрашивают депутаты? его главная задача бабло стричь, присосаться к государственным грантам и получения денсредств, кататься на спорт мероприятия за госсчет, а думе решать государственные задачи) объявить бойкот, и никого не посылать из спортсменов, чтоб их там гнобили, унижали не засчитывали результаты, обнаруживали "допинг", потом отбирая медали)) и не платить в вада мок и тд)организовывать свои игры )) так что плющенко пусть сам в космос летит и к полному забвению и нечего его тупенького пиарить)