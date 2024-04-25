Муниципальный этап игры "Зарница" обьявлен открытым! Участников состязаний поприветствовал председатель ветеранской организации боевых действий Афганистана майор в отставке Иван Зубрёв.
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Муниципальный этап игры "Зарница" обьявлен открытым! Участников состязаний поприветствовал председатель ветеранской организации боевых действий Афганистана майор в отставке Иван Зубрёв.