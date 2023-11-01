Ключевую поверни: полная стоимость кредита превысила 25%

Полная стоимость кредита подскочила почти на 1 п.п. после увеличения ключевой до 15%. Средний показатель по 20 крупнейшим банкам достиг 25,46% — максимума с мая 2022-го, сообщили «Известиям» в «Финуслугах».
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