«РГ»: два батальона ВСУ окружены российскими военными под Нью-Йорком в ДНРIgnacio Marin/Anadolu Agency/Getty Images Россия продолжает наступать в Нью-Йорке, отбиты новые улицы, а два батальона украинцев, по неофициальной информации, попали в окружение.
Больше 1000 солдат ВСУ попали в окружение в Нью-Йорке
Комментарии
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ВК
Вячеслав Кудрявцев
волт только эту сукоту в плен брать не надо!
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18 час.
Дмитрий Востряков
А мене вообще плевать на проблемы великих укров, меня проблемы, на фронте, наших ребят волнуют!
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13 час.
ШКИПЕР
Раз окруженны - сжечь всех дотла " Солнцепёками". Они наших раненых парней добивают, так что пленные нам не нужны.
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12 час.
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