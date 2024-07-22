Больше 1000 солдат ВСУ попали в окружение в Нью-Йорке

«РГ»: два батальона ВСУ окружены российскими военными под Нью-Йорком в ДНРIgnacio Marin/Anadolu Agency/Getty Images Россия продолжает наступать в Нью-Йорке, отбиты новые улицы, а два батальона украинцев, по неофициальной информации, попали в окружение.