Мы точно живем в матрице: 13 смешных кадров доказывающих это

Вы когда-либо видели, как дублируются окружающие вас предметы? Замечали совершенно одинаковых людей в одном месте или, быть может, наталкивались на не загрузившиеся текстуры? Если быть чуточку внимательнее, вы обязательно заметите нечто подобное.