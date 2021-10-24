Смейся до слёз

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Мы точно живем в матрице: 13 смешных кадров доказывающих это

Мы точно живем в матрице: 13 смешных кадров доказывающих это

Вы когда-либо видели, как дублируются окружающие вас предметы? Замечали совершенно одинаковых людей в одном месте или, быть может, наталкивались на не загрузившиеся текстуры? Если быть чуточку внимательнее, вы обязательно заметите нечто подобное.

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