Беременная Осадчая в кедах и брюках эффектно появилась на концерте Дорофеевой: фото

Телеведущая Катя Осадчая появилась на концерте Нади Дорофеевой в стильном костюме Во время третьей беременности звезда не думает отдыхать, поэтому каждый день у нее - рабочий, даже на отдыхе Катерина успевает отснять материал для своих интервью.