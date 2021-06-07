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Беременная Осадчая в кедах и брюках эффектно появилась на концерте Дорофеевой: фото

Беременная Осадчая в кедах и брюках эффектно появилась на концерте Дорофеевой: фото

Телеведущая Катя Осадчая появилась на концерте Нади Дорофеевой в стильном костюме Во время третьей беременности звезда не думает отдыхать, поэтому каждый день у нее - рабочий, даже на отдыхе Катерина успевает отснять материал для своих интервью.

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